VINCI-Aktie im Plus: VINCI kann Erlöse steigern: Mehr Zuversicht für Gesamtjahr

Die übrigen Prognosen wurden bestätigt.

Im Zeitraum Juli bis September stieg der Umsatz auf 18,27 Milliarden Euro, gegenüber 16,7 Milliarden im Vorjahreszeitraum, was einem Anstieg von 9,4 Prozent auf berichteter Basis und von 8,3 Prozent auf vergleichbarer Basis entspricht. Das Wachstum wurde von den Geschäftsbereichen Energie und Konzessionen getragen, die auf berichteter Basis um 15 Prozent bzw. 16 Prozent zulegten, wie VINCI mitteilte

Der Auftragsbestand zum 30. September stieg nach Konzernangaben um 10 Prozent auf den Rekordwert von 63,3 Milliarden Euro.

VINCI hob den Ausblick für den freien Cashflow an und strebt für das Gesamtjahr 2023 nun mindestens 4,5 Milliarden Euro an, zuvor hatte der Konzern einen freien Cashflow am oberen Ende der Spanne von 4,0 Milliarden bis 4,5 Milliarden Euro erwartet.

Im übrigen erwartet VINCI 2023 weiterhin einen höheren Umsatz und ein höheres Betriebsergebnis, während der Nettogewinn leicht über dem des Vorjahres liegen dürfte.

An der EURONEXT Paris steigen VINCI-Aktien zeitweise um 1,85 Prozent auf 102,34 Euro.

