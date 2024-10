VINCI-Aktie klar im Minus: Quartalsumsatz im abgelaufenen Quartal gestiegen

Wie der französische Konzern mitteilte, legte der Umsatz auf 18,53 von 18,27 Milliarden Euro vor Jahresfrist zu, was einem Wachstum von 1,4 Prozent auf berichteter Basis bzw. von 0,3 Prozent auf vergleichbarer Basis entspricht. Der Auftragsbestand lag zum 30. September mit 66,8 Milliarden Euro 6 Prozent über dem Vorjahreswert.

Für das Gesamtjahr 2024 rechnet VINCI unverändert mit einem Umsatzanstieg. Das Betriebsergebnis soll ebenfalls steigen und der Nettogewinn soll weiterhin in etwa das Niveau von 2023 erreichen. Die Prognose berücksichtige jedoch nicht die negativen Auswirkungen der möglichen Einführung einer zusätzlichen Steuer auf Unternehmensgewinne, die derzeit vom französischen Parlament geprüft werde, so das Unternehmen.

So reagiert die VINCI-Aktie

Die Aktien des französischen Mischkonzerns VINCI haben am Freitag deutlich nachgegeben. Zuletzt ging es an der Euronext in Paris um 2,924 Prozent auf 101,25 Euro nach unten.

Vinci habe im dritten Quartal die Umsatzerwartungen verfehlt, so die Analysten von Stifel. Harry Goad von Berenberg verwies unterdessen auf die Aussagen zur Belastung durch eine neue Sondersteuer in Frankreich. Vinci erwarte dadurch eine Belastung von rund 400 Millionen Euro für dieses Jahr und weiteren etwa 200 Millionen Euro für 2025.

Goad hat daher seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den kommenden beiden Jahren um vier beziehungsweise acht Prozent gesenkt, bleibt aber zuversichtlich für Vinci gestimmt. Operativ entwickele sich das Unternehmen weiterhin robust. Auch die Bewertung sei günstig. Der Gegenwind sei derzeit allein politisch.

