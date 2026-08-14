VIP Industries präsentierte Quartalsergebnisse

VIP Industries hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,77 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das VIP Industries ein Ergebnis je Aktie von -0,920 INR vermeldet.

Beim Umsatz wurden 5,78 Milliarden INR gegenüber 5,61 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at