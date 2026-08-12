12.08.2026 06:31:29

Vippy Spinpro: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Vippy Spinpro hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 10,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,86 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,10 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 54,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 711,7 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX ohne große Ausschläge erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen freundlich
Anleger am heimischen Aktienmarkt dürften sich am Donnerstag zurückhalten. Der deutsche Leitindex dürfte sich seitwärts bewegen. In Fernost zeigen sich die Börsen am Donnerstag freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen