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12.08.2026 06:31:29
Vippy Spinpro: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Vippy Spinpro hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 10,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,86 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,10 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 54,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 711,7 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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