Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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30.07.2026 21:04:55
Virtual interviews don't show bosses your personality, says Burnham
Interviews online may not allow young people to "shine" and communicate their "passion", the prime minister says.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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