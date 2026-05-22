OS Aktie
WKN: 880161 / ISIN: JP3170400000
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22.05.2026 14:18:00
Virtual OS Museum: Über 1700 alte Betriebssysteme in einer VM
Mit dem „Virtual OS Museum“ lassen sich 80 Jahre Computergeschichte direkt im Emulator nacherleben. Das Projekt macht historische Systeme per Klick nutzbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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