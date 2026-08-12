VIS präsentierte Quartalsergebnisse

VIS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 10,15 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 18,94 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,51 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,11 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at