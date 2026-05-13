VISANG EDUCATION legte Quartalsergebnis vor

VISANG EDUCATION hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2102,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1850,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat VISANG EDUCATION im vergangenen Quartal 104,24 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VISANG EDUCATION 87,48 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at