Viscom präsentierte Quartalsergebnisse

Viscom hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 EUR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 22,6 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,5 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at