Vishay Precision Group legte Quartalsergebnis vor

Vishay Precision Group lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 83,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vishay Precision Group 75,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at