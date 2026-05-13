Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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13.05.2026 20:15:52
Vishay Precision Orders Exceed $100 Million For First Time Since 2022
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