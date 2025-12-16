Vision Marine Technologies Aktie
Vision Marine Technologies Shares Surge Over 160%
(RTTNews) - Vision Marine Technologies Inc. (VMAR) jumped sharply on Tuesday, rising 161.35 percent to $0.9934, up $0.6133, despite no new company-specific news to explain the move. The stock appears to be experiencing heightened speculative interest and heavy trading activity despite no recent news.
The shares opened at $0.3990 and have traded between $0.3897 and $1.2500 so far in the session on the Nasdaq. Vision Marine was last bid at $0.7350 with an ask of $2.0000. Trading volume surged to 153,626,969 shares, far above its average volume of 365,674, indicating unusually strong market participation.
Vision Marine's stock is now trading near the lower end of its volatile 52-week range of $0.3710 to $39.0000.
