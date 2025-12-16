Vision Marine Technologies Aktie

Vision Marine Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJ8D / ISIN: CAC966571167

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.12.2025 19:52:48

Vision Marine Technologies Shares Surge Over 160%

(RTTNews) - Vision Marine Technologies Inc. (VMAR) jumped sharply on Tuesday, rising 161.35 percent to $0.9934, up $0.6133, despite no new company-specific news to explain the move. The stock appears to be experiencing heightened speculative interest and heavy trading activity despite no recent news.

The shares opened at $0.3990 and have traded between $0.3897 and $1.2500 so far in the session on the Nasdaq. Vision Marine was last bid at $0.7350 with an ask of $2.0000. Trading volume surged to 153,626,969 shares, far above its average volume of 365,674, indicating unusually strong market participation.

Vision Marine's stock is now trading near the lower end of its volatile 52-week range of $0.3710 to $39.0000.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vision Marine Technologies Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Vision Marine Technologies Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX weisen positive Vorzeichen aus -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Mittwoch leicht zu. In Fernost dominieren die Bullen das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen