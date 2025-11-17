Tennant Aktie
WKN: 858055 / ISIN: US8803451033
|
17.11.2025 18:23:54
Vision One Loads up on Tennant: Why the Dividend King Is Worth a Look
On Nov. 14, 2025, Vision One Management Partners, LP disclosed a buy of Tennant Company (NYSE:TNC), increasing its stake by 112,954 shares, an estimated $9.35 million change.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated Nov. 14, 2025, Vision One Management Partners increased its holding in Tennant Company by 112,954 shares over the prior quarter. The fund’s total position in the stock was valued at $23.21 million at quarter-end, covering 291,864 shares.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tennant Co.mehr Nachrichten
|
02.11.25
|Ausblick: Tennant legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Tennant öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)