Ausblick: Tennant legt Quartalsergebnis vor

Tennant wird am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,50 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 37,61 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,09 USD je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 306,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 3,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 315,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,81 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,38 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 1,23 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

