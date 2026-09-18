Vize-A1-Chef Thomas Arnoldner wird neuer ÖBAG-Chef

Der stellvertretende Chef der A1 Telekom Austria, Thomas Arnoldner, wurde vom ÖBAG-Aufsichtsrat zum neuen Alleinvorstand der Staatsholding bestellt. Das teilte die ÖBAG am Freitag mit. Seine Amtszeit beginnt am 1. Februar 2027 und dauert fünf Jahre. Er löst die bisherige ÖBAG-Chefin Edith Hlawati ab.

"Herr Arnoldner hat in den Hearings und bei der Lösung der gestellten Aufgaben die überzeugendsten Konzepte in einer sehr motivierten und authentischen Weise vorgestellt", hießt es in der Aussendung der ÖBAG. Zudem verfüge er über langjährige Führungs- und Kapitalmarkterfahrung in einem börsennotierten Unternehmen.

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