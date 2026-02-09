Vo2 Cap: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Vo2 Cap hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 SEK erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Vo2 Cap mit einem Umsatz von insgesamt 93,5 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 2,83 Prozent verringert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,190 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vo2 Cap -0,920 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 311,56 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 345,37 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,040 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 306,00 Millionen SEK belaufen.

Redaktion finanzen.at