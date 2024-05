Vochlea Music entscheidet sich für Verimatrix XTD

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheit für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass sich das britische Unternehmen Vochlea Music für Verimatrix XTD entschieden hat, um seine Desktop-Anwendungsprodukte Dubler Studio Kit und Dubler 2 zu sichern.

Vochlea bietet eine Echtzeit-Stimmerkennungstechnologie für die Erstellung von Musik. Mit den von Vochlea entwickelten Technologien Voice-to-MIDI (Musical Instrument Digital Interface) und AI Audio Engine können Benutzer die Lücke zwischen dem Verstand und der Musiksoftware auf einzigartige Weise schließen. Die Technologie wurde international als Gewinner des SXSW Accelerator Pitch Events anerkannt und erhielt einen NAMM High Tech Innovation Award sowie einen Web Summit Music Tech Award. Um die unbefugte Nutzung ihrer Anwendungen zu verhindern und die Einnahmen zu schützen, entschieden sich die Entwickler von Dubler für Verimatrix XTD Protect for Desktop aufgrund der bewährten Code-Verschleierung, der Umgebungsprüfungen, des Lizenzschlüsselschutzes sowie der robusten Anti-Manipulations-Technologie.

"Zu unseren Dubler-Produkten gehören einige der neuesten Innovationen in diesem Bereich. Daher wollen wir natürlich sicherstellen, dass wir unsere Einnahmen wirksam schützen, was uns wiederum in die Lage versetzt, weiter in immer bessere Technologien zu investieren, die unseren Kunden gefallen", sagte George Wright, CEO von Vochlea Music. "Wir freuen uns, dass wir uns an einen Sicherheitsexperten wie Verimatrix gewandt haben, der uns die Gewissheit gibt, dass der Code in unseren Mac- und Windows-Anwendungen umfassend gegen unbefugte Nutzung geschützt ist."

"Verimatrix XTD ermöglicht es Entwicklern, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, da es eine schlüsselfertige Software-Sicherheitslösung ist, die Entwicklungsressourcen freisetzt und sich selbst verteidigt", sagte Tom Powledge, Leiter des Cybersecurity Business bei Verimatrix. "Die Gewissheit, dass unbefugte Nutzung konsequent verhindert wird, ist besonders wichtig für Innovatoren wie Vochlea Music, die so einzigartige und inspirierende Lösungen anbieten. Wir freuen uns, Vochlea als eine unserer neuesten XTD-Implementierungen im M&E-Bereich bekannt geben zu können."

Über Vochlea Music

Vochlea Music ist ein kreatives Technologieunternehmen, das sich auf intuitive, ausdrucksstarke und einfach zu bedienende Software für Musikschaffende spezialisiert hat. Vochlea Music hat eine KI-Audio-Engine entwickelt, die es jedem ermöglicht, Musik mit seiner Stimme zu erstellen, zu steuern und zu manipulieren. Das Flaggschiff des Unternehmens, Dubler 2, ist auf die Umwandlung von Gesangsdaten in MIDI-Daten spezialisiert und ermöglicht es Musikern, Gesang, Summen, Beatboxing und Pfeifen in Echtzeit in MIDI-Signale umzuwandeln und so Musik direkt aus gesungenen Ideen zu kreieren. Dubler 2 wurde so konzipiert, dass es mit verschiedenen digitalen Audio-Workstations und Betriebssystemen kompatibel ist und eine nahtlose Integration für Musikproduzenten, Sänger, Songschreiber und Live-Performer ermöglicht. Das 2017 gegründete Unternehmen Vochlea Music hat seinen Sitz in London, England. Besuchen Sie www.vochlea.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, benutzerorientierter und nahtloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen – von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Erschließung neuer Geschäftschancen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

