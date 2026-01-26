Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|
26.01.2026 09:57:00
Vodafone erhöht Upload-Geschwindigkeit im Kabelnetz auf 75 MBit/s
Vodafone erhöht ab Februar 2026 die Uploadgeschwindigkeit für alle Kunden im Kabelnetz auf bis zu 75 MBit/s. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
23.01.26
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
22.01.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Vodafone auf 150 Pence - 'Buy' (dpa-AFX)
|
19.01.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt mittags (finanzen.at)
|
16.01.26
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vodafone Group von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Verluste in London: FTSE 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
12.01.26
|Pluszeichen in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
09.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|22.01.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|07.01.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|22.01.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|07.01.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|22.01.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|28.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Vodafone Group Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,20
|0,17%