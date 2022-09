voestalpine-Aktie sackt ab: JPMorgan-Analyse belastet Stahlwerte - Langjähriger voestalpine-Aufsichtsratschef Lemppenau verstorben

Schwache Profitabilitätsprognosen für Karbonstahlhersteller von JPMorgan haben die Branche am Mittwoch schwer belastet.

Papiere von Salzgitter erwischte es via XETRA mit zuletzt 9,29 Prozent Minus auf 21,28 Euro besonders schwer - sie landeten auf dem tiefsten Niveau seit Dezember 2020. thyssenkrupp rutschten um 11,26 Prozent auf 4,57 Euro auf den Stand von Mai 2020 ab. ArcelorMittal und voestalpine sanken ebenfalls deutlich ab. Die Anteilsscheine des in der Studie nicht erwähnten Stahlhändlers KlöcknerCo (KlöCo) verloren 6,54 Prozent auf 7,94 Euro.

JPMorgan-Analyst Luke Nelson geht davon aus, dass die Profitabilität der Branche in den kommenden drei bis vier Quartalen nochmals das Level der Corona-Tiefs von 2020 sehen wird. Sinkende Preise und steigende Kosten zehrten an den Gewinnen, und die Volumina blieben bei schwacher Nachfrage der Auto- und Bauindustrie mau, so Nelson.

Papiere von ArcelorMittal und Salzgitter hatte Nelson bereits jüngst mit Blick auf die Quartalsberichte Mitte November auf seine "Negative Catalyst Watch" gesetzt. Damit signalisierte er bereits Skepsis für die Kursentwicklung im Vorfeld. Nun nahm er die Beobachtung von Thyssenkrupp mit ebenfalls negativem "Underweight"-Votum wieder auf. Nur bei den schwedischen SSAB bleibt er optimistisch.

JPMorgan senkt voestalpine-Kursziel von 26,7 auf 18,9 Euro

Die Analysten von JPMorgan haben in einer Branchenstudie zum europäischen Stahlsektor das Kursziel für die Aktien der voestalpine von 26,7 auf 18,9 Euro gesenkt. Die "Underweight"-Bewertung wurde von der Expertenrunde um Luke Nelson bestätigt.

Die Aktie werde im Vergleich zu den Branchenkollegen mit einem Aufschlag gehandelt. Vor diesem Hintergrund hoben die Experten auch die vergleichsweise höhere Verschuldung der voestalpine und die geringere Cashflow-Erzeugung hervor. Überdies sei das Unternehmen stark vom Automobilmarkt abhängig. Beim Gewinn je Aktie erwarten die JPM-Analysten 4,92 Euro für das schiefe Geschäftsjahr 2022/23. In den beiden Folgejahren sollen Erträge von 2,19 bzw. 3,48 Euro je Titel vorliegen. Ihre Dividendenschätzung je Wertpapier beläuft sich auf 1,20 Euro für 2022/23. Für die beiden Jahre danach wird die Gewinnausschüttung je Papier auf jeweils 1,10 Euro geschätzt.

Langjähriger voestalpine-Aufsichtsratschef Lemppenau verstorben

Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende der voestalpine, Joachim Lemppenau, ist Anfang der Woche im 81. Lebensjahr verstorben, wie der Linzer Stahlkonzern am Mittwoch mitteilte. Lemppenau war von 1999 bis zuletzt Mitglied des Aufsichtsrates und von Juli 2004 bis März 2022 dessen Vorsitzender. Der gebürtige Deutsche hatte Rechtswissenschaften in Genf und Tübingen studiert und war früher Vorstand unter anderem bei Mannesmann und der Hamburger Versicherungsgruppe Volksfürsorge. "Mit Joachim Lemppenau verliert der Konzern eine seiner prägendsten Persönlichkeiten der letzten Jahrzehnte. Er stand im Aufsichtsrat sowohl für die weltweite Technologie- und Qualitätsführerschaft im Stahl als auch für einen forcierten Ausbau der Verarbeitungskompetenzen und der Internationalisierung", sagte der frühere Vorstandschef Wolfgang Eder, der Lemppenau heuer im März als Aufsichtsratschef ablöste.

