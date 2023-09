Vom Elektroautobauer zum Smartphone-Hersteller: NIO präsentiert iPhone-Konkurrent

• NIO launcht erstes eigenes Smartphone: das NIO Phone• Smartphone kann sich mit NIOs E-Autos vernetzen• Nachfrage & Kundenzufriedenheit sollen gesteigert werden

Schon seit einer Weile war die Rede von einem eigenen Smartphone, das der chinesische Elektroautobauer NIO auf den Markt bringen möchte. Mit dem NIO Phone folgt der Tesla-Konkurrent einem weit verbreiteten Trend. Nun wurde es offiziell vorgestellt. Damit ist NIO der erste chinesische Elektroautobauer, der ein Smartphone launcht.

Das NIO Phone

Das neue Smartphone von NIO verfügt über ein AMOLED-Display mit 6,81 Zoll Diagonale. Die Spitzenhelligkeit beträgt 1.800 Nits, es ist ein QUALCOMM Snapdragon 8 Gen 2 mit 3,36 GHz Takt verbaut. Der Akku des NIO Phone hat 5.200 mAh, auf der Rückseite befindet sich eine Triple-Hauptkamera. Zudem soll es resistent gegen Staub und Wasser sein. Das Smartphone, welches es in drei Editionen zu kaufen gibt, nutzt das Betriebssystem Android . Die Performance Edition ist in den Farben Mirror Hollow Pink, Stratosphere Blue, Star Gray und Star Green erhältlich, während es die Signature Edition in Snow Melt White oder Faraway Mountain gibt. Die EXPedition Edition ist derweil in den Farben Ink Blue und Red Line Split zu haben. Die Preise liegen Reuters zufolge zwischen umgerechnet 890 und 1.030 US-Dollar.

NIO Phone und Fahrzeuge vernetzen sich

Das neu vorgestellte Smartphone soll sich nahtlos mit den E-Autos des Unternehmens vernetzen. Mit einem einzigen NIO Phone sollen außerdem mehrere Fahrzeuge des Herstellers gesteuert werden können. Wie Reuters berichtet, sollen NIO-Fahrer mit dem neuen Smartphone ihre Fahrzeuge sogar entsperren können, selbst wenn das NIO Phone ausgeschaltet ist.

"Wir legen mehr Wert auf den Wert, den jeder Benutzer für unsere gesamte Marke hat, und es ist bequemer, Benutzer miteinander zu verbinden. Es ist auch effizienter als zuvor. Was wir anstreben, ist das Autoerlebnis und das emotionale Erlebnis, das wir unseren Nutzern bieten können", zitiert CNBC NIO-CEO William Li. Das NIO Phone habe über 30 autospezifische Funktionen, wie er weiter erklärte. Darüber hinaus verfüge es über ganz neue Verbindungstechnologien. "Ich glaube, dass viele unserer Konkurrenten von unseren Smartphone-Innovationen lernen werden, und ich begrüße sie dazu", zitiert Reuters Li.

Attraktivität steigern

Mit dem NIO Phone zielt das Unternehmen darauf ab, die eigenen Fahrzeuge für seine Kunden attraktiver zu machen. Wie CEO Li gegenüber CNBC erklärte, nutze etwa die Hälfte der NIO-Fahrer ein Apple iPhone, die andere Hälfte nutze Flaggschiff-Android-Telefone von Huawei & Co.. "Ich glaube, dass dieser Teil der Benutzer diese neue Geräteform sehr wahrscheinlich verwenden wird, wenn sie ihr Telefon wechseln", zitiert CNBC Li.

IDC-Analyst Will Wong glaubt, NIO habe das Smartphone auf den Markt gebracht, insbesondere um Nutzerdaten zu sammeln, und nicht, um es zu einem Hauptumsatzträger zu machen: "Smartphones werden eine gute Plattform sein, um mehr Daten zu sammeln, was in der aktuellen Technologiewelt von entscheidender Bedeutung ist und möglicherweise zu einer besseren Benutzererfahrung und Kundenbindung führen könnte".

NIO Phone ab sofort erhältlich

In Europa soll das NIO Phone zunächst nicht auf den Markt kommen, solange NIO noch keine allzu breite Kundenbasis aufgebaut hat, erklärte Li. In China hingegen kann das Smartphone des E-Autobauers bereits seit einigen Tagen vorbestellt werden, ab dem 28. September beginne die Auslieferung.

Nachdem NIO noch in der ersten Jahreshälfte unter Verkaufseinbrüchen gelitten hatte, konnten zuletzt Erholungstendenzen beobachtet werden. Wie Reuters berichtet, stiegen die Auslieferungen im August dank der Beliebtheit seines überarbeiteten SUV ES6 um 81 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Ob auch das neu entwickelte Smartphone für steigende Aufstiegstendenzen sorgen kann, bleibt nun abzuwarten.

Redaktion finanzen.at