NIO-Aktie an der NASDAQ tiefrot: NIO plant die Ausgabe von bevorzugten Wandelschuldverschreibungen im Milliardenwert

Eine geplante Kapitalmaßnahme des Elektroautobauers NIO kommt am Markt nicht gut an.

• NIO gibt Wandelanleihen aus• Fälligkeit der Titel 2029 und 2030• Geld für Rückkauf von Schuldtiteln und Stärkung der Bilanz

Der chinesische Elektroautokonzern NIO hat am Donnerstag ein Schuldverschreibungsangebot, also eine bedingte Kapitalerhöhung, bekannt gegeben. Die Aktie reagiert im NASDAQ-Handel mit einem deutlichen Kursabschlag von zeitweise 11,40 Prozent auf 9,14 US-Dollar.

Aufnahme von Wandelanleihen geplant

Wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht, will NIO eine Wandelanleihe in Höhe von einer Milliarde US-Dollar platzieren. Konkret soll - in Abhängigkeit der Marktbedingungen und anderer Faktoren - ein Angebot über 500 Millionen US-Dollar an vorrangigen Wandelanleihen unterbreitet werden. Diese werden im Jahr 2029 fällig. Vorrangige Wandelanleihen in gleicher Höhe allerdings mit Fälligkeit im Jahr 2030 sollen ebenfalls angeboten werden.

Umgetauscht werden können die Schuldverschreibungen vor dem jeweiligen Fälligkeitsdatum. Bei der Umwandlung zahlt oder liefert das Unternehmen an die umwandelnden Inhaber je nach Fall Bargeld, American Depositary Shares ("ADSs") des Unternehmens, die derzeit jeweils eine Stammaktie der Klasse A des Unternehmens repräsentieren, oder eine Kombination aus Bargeld und ADSs.

Geld zur Stärkung der Bilanz

Wie es in der Pressemitteilung von NIO weiter heißt, soll ein Teil des Nettoerlöses aus dem Schuldverschreibungsangebot für den Rückkauf eines Teils bestehender Schuldtitel verwendet werden. Die übrigen Einnahmen fließen dann in die weitere Stärkung der Bilanz sowie in "allgemeine Unternehmenszwecke".



Redaktion finanzen.at