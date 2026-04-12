12.04.2026 22:24:38

Von der Leyen: 'Ungarn hat Europa gewählt'

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach dem Abzeichnen eines Wahlsiegs des bisherigen Oppositionsführers Peter Magyar in Ungarn zeigt sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erleichtert. "Ungarn hat Europa gewählt", schrieb die deutsche Spitzenpolitikerin auf der Plattform X. "Ein Land findet zurück auf seinen europäischen Weg." Europa habe sich immer für Ungarn entschieden, schrieb sie weiter. "Die Union wird stärker."

Der Chef des christdemokratischen Parteienbündnisses EVP im Europäischen Parlament, Manfred Weber, sagte mit Blick auf den voraussichtlichen Wahlerfolg Magyars: "Das ist ein klarer Sieg für die Demokratie in Ungarn und für Europa." Seine Botschaft an die Ungarn heute sei: "Willkommen zurück im Herzen Europas." Peter Magyar und die EVP hätten deutlich gezeigt, dass mit bürgerlicher, lösungsorientierter Politik Wahlen gegen Rechtsaußen gewonnen werden können./rdz/DP/zb

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