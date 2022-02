Vonovia-Aktie fester: Vonovia ergattert 20,5% der Aktien der ADLER Group - ADLER-Aktien springen zweistellig hoch

Im Wege einer "Pfandverwertung" seien 20,5 Prozent der Aktien am Berliner Wohnimmobilienkonzern, die bisher von der Aggregate Holdings Invest S.A. gehalten wurden, auf die Vonovia SE übergegangen, teilte der Bochumer DAX -Konzern mit. Die Aktien seien zur Besicherung eines Darlehens verpfändet worden, das Vonovia am 7. Oktober 2021 durch Ablösung eines Bankkredits der Aggregate Holdings Invest gewährt hatte. Mit diesem Schritt der Pfandverwertung schütze sich Vonovia vor einem Forderungsausfall, nachdem die Aggregate Holdings Invest eine vertraglich vorgesehene Barsicherheit nicht geleistet habe.

Die Ausübung von Stimmrechten aus den ADLER-Aktien durch Vonovia stehe unter dem Vorbehalt der Kartellamtsfreigabe. Die Pfandverwertung sei entsprechend die Folge des Kreditengagements und habe der Wahrung der Vermögensinteressen von Vonovia gedient.

Weitere Entscheidungen würden durch diese Maßnahmen nicht vorweggenommen. Der Bochumer Konzern, der derzeit dabei ist, die Berliner Deutsche Wohnen zu integrieren, behalte sich sämtliche Handlungsoptionen vor. Dazu gehöre auch der vollständige oder teilweise Verkauf der Aktien an der im SDAX notierten ADLER Group. Die Aggregate Holdings Invest ist der Mehrheitsaktionär der ADLER Group. Einem Fact Sheet online zufolge hält der Aktionär insgesamt 26,59 Prozent an der ADLER Group.

Hohes Plus von ADLER nach Vonovia-Einstieg nur Kursstütze

Den Aktien des Immobilienkonzerns ADLER Group hat am Dienstag der Einstieg von Vonovia geholfen. Vonovia sicherte sich im Wege der Pfandverwertung einen Anteil von 20,5 Prozent an ADLER. Mit plus 12,36 Prozent auf 11,73 Euro sind ADLER im schwächeren SDAX der kleineren Werte aktuell auf dem ersten Platz. Über zwölf Euro kamen sie in den zurückliegenden Wochen allerdings kaum hinaus. Der Konzern befindet sich in schwerem Fahrwasser. Für das Vonovia-Papier geht es derweil 0,70 Prozent hoch auf 46,13 Euro.

So musste ADLER Ende Januar die Veröffentlichung seines Jahresabschlusses verschieben. Grund sei die laufende Sonderuntersuchung zu den Vorwürfen der Investmentfirma Viceroy. ADLER wies die Kritik seither wiederholt zurück. Der Kurs der ADLER-Aktien hat sich seit den von Viceroy erhobenen Vorwürfen, die sich unter anderem auf die Bilanzierung und das Firmenkonstrukt beziehen, mehr als halbiert.

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones) / FRANKFURT (dpa-AFX)