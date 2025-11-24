ContiTech Aktie
WKN DE: A0DN1L / ISIN: DE000A0DN1L0
|
24.11.2025 17:08:27
Vor allem Hannover betroffen: Continental-Tochter Contitech will Jobs abbauen
Das Schicksal von Contitech steht unter keinem guten Stern: Im Januar kündigt die Continental-Tochter Werksschließungen in vier Bundesländern an. Nun sollen Stellen am Standort Hannover gestrichen werden. Im nächsten Jahr droht ein Eigentümerwechsel.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.11.25