Vorarbeiten zur Riedbahn-Sanierung laufen 'nach Plan'

MÖRFELDEN-WALLDORF (dpa-AFX) - Die vorbereitenden Arbeiten für die Erneuerung der Schienenstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim laufen nach Angaben der Deutschen Bahn planmäßig. "Wir befinden uns im Zeitplan", sagte Projektleiter Julian Fassing am Dienstag bei einer Besichtigung der Baustelle am Bahnhof in Walldorf (Kreis Groß-Gerau). Seit Anfang des Jahres ist die Strecke gesperrt. Bis zum 22. Januar werden hier vorbereitende Arbeiten für die Generalsanierung ab 15. Juli vorgenommen.

Ob der Lokführer-Streik die Arbeiten beeinträchtigt, bleibe abzuwarten. Das Material komme meist über die Schiene an die Baustellen. Würden Stellwerke bestreikt, könne es zu Problemen kommen. "Am Ende der Arbeiten muss das Gleis wieder liegen", sagt Fassing.

Die drei Wochen der Sperrung seien eine "gute Generalprobe" für die große Sanierung im Sommer und Herbst, sagte Fassing. Schon in der ersten Woche habe man "einige Lerneffekte bezüglich Logistik" mitnehmen können. So müsse man den Schienenersatzverkehr sowie die nächtliche Anlieferung des Materials an die Baustellen optimieren./hps/DP/jha