VOXX International A legte Quartalsergebnis vor

VOXX International A ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat VOXX International A die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,90 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,800 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,83 Prozent auf 108,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 136,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,740 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VOXX International A -1,170 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 468,91 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 534,01 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 0,830 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 479,00 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at