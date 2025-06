Voyager Technologies-IPO trifft auf große Nachfrage: Erstkurs klar über Ausgabepreis

• Voyager Technologies vollzieht IPO• Ausgabepreis deutlich über Bookbuilding-Spanne• Voyager Technologies profitiert von Anstieg der Verteidigungsausgaben

Voyager Technologies, ein Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen aus den USA, hat sein IPO abgeschlossen und wird heute erstmals an der NYSE unter dem Tickersymbol "VOYG" gehandelt. Der Börsengang erweist sich für den Space-Anbieter als voller Erfolg. So wurden im Rahmen des Initial Public Offerings (IPO) 382,8 Millionen US-Dollar eingenommen.

Der Ausgabepreis lag mit 31 US-Dollar deutlich über der zuvor angegebenen Spanne von 26 bis 29 US-Dollar. Verkauft wurden von dem Unternehmen gemeinsam mit einigen Aktionären rund 12,35 Millionen Aktien. Damit profitiert Voyager Technologies von dem jüngsten Anstieg der Verteidigungsausgaben in den USA. Der Erstkurs lag am heutigen Mittwoch an der NYSE bei satten 67 US-Dollar.

IPO-Einnahmen für Wachstumsinitiativen vorgemerkt

Die IPO-Einnahmen will das Space-Unternehmen vorrangig zur Finanzierung strategischer Wachstumsinitiativen verwenden, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Ein Teil des Erlöses könne auch für potenzielle Fusionen und Übernahmen verwendet werden, die mit den Kerngeschäftsbereichen von Voyager im Einklang stehen. Der Rest der eingenommenen Mittel werde für allgemeines Betriebskapital und Unternehmenszwecke eingesetzt.

Die US-Banken Morgan Stanley und JPMorgan waren die federführenden Bookrunner des IPOs. Nach eigenen Angaben hat sich Voyager Technologies der "Entwicklung und Bereitstellung von transformativen, missionskritischen Lösungen verschrieben". Zu den Zielen des Unternehmen gehören das Erschließen "neuer Grenzen für den menschlichen Fortschritt", das Stärken der nationalen Sicherheit sowie der Schutz "kritischer Güter vom Boden bis zum Weltraum", wie es in der Mitteilung heißt.

Redaktion finanzen.at