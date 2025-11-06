VPC Impact Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

VPC Impact Acquisition A hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 6,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte VPC Impact Acquisition A 0,030 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 62,96 Prozent auf 150,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 92,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at