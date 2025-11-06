VRL Logistics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

VRL Logistics hat am 03.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,85 INR. Im Vorjahresviertel hatte VRL Logistics 2,04 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,32 Prozent auf 7,97 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,99 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at