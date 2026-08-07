VSE präsentierte Quartalsergebnisse

VSE hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

VSE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 65,04 Prozent auf 449,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 272,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at