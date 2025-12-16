WA,: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

WA, hat am 15.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,31 JPY. Im Vorjahresviertel hatte WA, 7,75 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,07 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at