Wabash National präsentierte Quartalsergebnisse

Wabash National hat am 01.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 303,2 Millionen USD, gegenüber 380,9 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,39 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at