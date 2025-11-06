|
WABCO India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
WABCO India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 57,08 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 57,53 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WABCO India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,13 Milliarden INR im Vergleich zu 9,11 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
