WACKER CHEMIE verzeichnet weniger Umsatz und Gewinn - Aktie fällt

Der im MDAX notierte Münchener Spezialchemiekonzern sieht aber erste positive Signale und schlägt bei der Gewinnprognose für das Gesamtjahr etwas zuversichtlicher Töne an.

"Wir gehen nun davon aus, dass wir beim EBITDA in der oberen Hälfte der prognostizierten Spanne liegen werden", sagte Vorstandschef Christan Hartel. Die Prognosebandbreite für den einen operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt bei 600 bis 800 Millionen Euro. Der Umsatz soll 6,0 und 6,5 Milliarden Euro erreichen. EBITDA-Marge und Jahresüberschuss werden weiter deutlich unter Vorjahr gesehen. 2023 betrug die Marge 12,9 Prozent.

"Auch wenn sich noch keine nachhaltige Trendwende abzeichnet, sehen wir erste Signale für eine Belebung der Wirtschaft", sagte Hartel weiter. "Die Inflationsraten gehen schneller zurück als erwartet und die Energie- und Rohstoffpreise haben sich etwas entspannt. In der chemischen Industrie hat sich die Auftragslage verbessert."

Im zweiten Quartal sank der Umsatz um 16 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro und damit etwas deutlicher als von Analysten erwartet. Das EBITDA sackte wie erwartet um 37 Prozent auf 160 Millionen Euro ab, woraus sich eine Marge von 10,9 Prozent ergab. Der Jahresüberschuss brach um 70 Prozent auf 35 Millionen Euro ein.

Bereits im ersten Quartal hatte WACKER CHEMIE einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet.

WACKER CHEMIE suchen Richtung

Die Aktien von WACKER CHEMIE haben sich nach Quartalszahlen am Freitag mit einer klaren Richtung zunächst schwergetan. Höher gestartet, drehten sich rasch in Minus, das sie zuletzt allerdings wieder etwas reduzierten. Im XETRA-Handel sinkt die WACKER CHEMIE-Aktie zeitweise 3,19 Prozent auf 98,12 Euro.

Licht und Schatten zeigten sich auch in den Bemerkungen von Analysten und Händlern zu WACKER CHEMIE. So sah ein Börsianer in der Entwicklung der Polysilizium-Sparte eine positive Überraschung. Ergebnisseitig habe der Spezialchemiekonzern zudem die Erwartungen übertroffen, sagten Analysten.

Chetan Udeshi von JPMorgan bemängelte allerdings den freien Mittelzufluss, der sehr schwach sei.

FRANKFURT (Dow Jones) / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)