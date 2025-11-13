WACOAL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

WACOAL lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 21,41 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 104,51 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 42,56 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at