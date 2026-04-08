Wadephul zu Iran-Einigung: 'Endlich eine frohe Botschaft'

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul begrüßt die Einigung der USA mit dem Iran auf eine Waffenruhe. "Endlich eine frohe Botschaft auch in der Politik! Ich begrüße die Entscheidung der Kriegsparteien für eine Waffenruhe im Iran-Krieg", schrieb der CDU-Politiker auf X. Der Dank gelte allen, die die Vereinbarung unterstützt hätten - insbesondere dem Vermittler Pakistan.

"Dies muss der entscheidende erste Schritt auf dem Weg hin zu einer dauerhaften Befriedung sein, denn die Folgen einer Fortsetzung des Krieges wären unübersehbar", schrieb der Minister. Diesen Weg der Diplomatie werde Deutschland nach Kräften unterstützen./vrb/DP/jha