WAHL 2025: FDP häufig schon knapp an Fünf-Prozent-Hürde gescheitert

BERLIN (dpa-AFX) - Die Fünf-Prozent-Hürde ist seit Jahrzehnten für die FDP immer wieder zu einer unüberwindbaren Größe geworden - und jetzt wohl auch erneut bei einer Bundestagswahl. Die Liberalen haben voraussichtlich weniger als fünf Prozent der Zweitstimmen geholt und fliegen damit zum zweiten Mal aus dem Bundestag.

Das erste Mal war das vor mehr als elf Jahren der Fall: Nach dem Höhenflug mit Parteichef Guido Westerwelle, der nach der erfolgreichen Wahl 2009 (14,6 Prozent) Außenminister einer schwarz-gelben Regierung wurde, scheiterten die Liberalen nach 64 Jahren ununterbrochener Zugehörigkeit zum Bundestag mit 4,8 Prozent an der Sperrklausel. Christian Lindner wurde dann Parteichef und führte vier Jahre später die FDP wieder ins nationale Parlament.

In den jüngsten Landtagswahlen allerdings war die Fünf-Prozent-Hürde unerreichbar entfernt: Im September holten die im Osten traditionell schwachen Liberalen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen gerade einmal um die 1 Prozent der Wählerstimmen.

In der Vergangenheit verpasste die Partei den Einzug in ein Landesparlament mitunter mit nur Hunderten Stimmen. Im Saarland etwa fehlten der FDP im März 2022 trotz Zugewinnen dafür 1.003 Stimmen (Wahlergebnis: 4,8 Prozent). In Hamburg waren es 1.060 Stimmen im Februar 2020 (4,97 Prozent), über Direktmandate zog die Partei aber dennoch in der Bürgerschaft ein./sfi/DP/zb