WAHL 2025/Merz: Wollen Klimaschutz - aber mit weniger Regulierung

BERLIN (dpa-AFX) - Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat sich ausdrücklich zum Klimaschutz bekannt und eine andere Politik in dem Bereich in Aussicht gestellt. "In diesem Wahlkampf wird erstaunlicherweise relativ wenig über Klimapolitik diskutiert", räumte der CDU-Chef auf die Frage eines Zuschauers in der Sendung ARD-"Wahlarena" ein.

Unterschiede gebe es vor allem zu den Grünen, sagte Merz. So setze die Union auf Technologieoffenheit und Innovationen. "Wir wollen es nicht mit mehr Regulierung." Der Kurs der Ampel und der Grünen habe nach seiner Einschätzung auf die Dauer nicht die Zustimmung der Bevölkerung. "Wenn, dann müssen wir es mit der Bevölkerung machen."

Der geringe Anteil Deutschlands an der Weltbevölkerung und den Emissionen bedeute nicht, dass egal sei, was die Bundesrepublik mache, erklärte Merz. "Ich sage, wenn wir doppelt so viel CO2-Emissionen pro Kopf haben als der Weltdurchschnitt, dann haben wir ein Problem, und das müssen wir lösen."

Merz sagte, die Union setze auch auf CO2-Bepreisung, die das Heizen und Tanken teurer macht. Es sei nicht so, "dass die Preise da durch die Decke gehen, das wird nicht der Fall sein". Der Anstieg werde schrittweise geschehen, um die Bevölkerung mitzunehmen./hrz/DP/he