WAHL 2025/ROUNDUP: Bundestag ohne FDP? - Merz und Scholz stimmen überein

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz haben sich beim TV-Duell in ARD und ZDF zwar einen heftigen Schlagabtausch geliefert - bei der Bewertung, was ein Bundestag ohne FDP wäre, stimmten sie aber überein. "Ärmer, aber durchaus lebensfähig", sagte Merz bei der Vervollständigung des Satzes. "Ich kann es nicht besser formulieren", sagte Scholz. Die FDP liegt in den Meinungsumfragen zur Bundestagswahl aktuell bei rund vier Prozent. Sie käme damit nicht mehr ins Parlament.

FDP-Chef Christian Lindner reagierte mit Spott: "Die FDP ist eine Bereicherung für den Bundestag. Wenn das schon die Wettbewerber sagen.", schrieb er in einem X-Post. Allerdings brauche die FDP die Fürsprache nicht. "Wir wenden uns ja an Wähler, die die beiden allein nicht überzeugend finden."/sk/DP/zb