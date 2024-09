WAHL-BLOG/Rhein sieht Merz nach Ost-Wahlen in -2

Der CDU-Spitzenkandidat in Thüringen, Mario Voigt, schließt angesichts des Wahlergebnisses bei der Landtagswahl eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei nicht mehr aus. Zur Bild-Zeitung sagte Voigt auf eine entsprechende Frage nach einer möglichen Zusammenarbeit: "Wir werden das amtliche Endergebnis abwarten und dann in den nächsten Tagen in den Gremien besprechen." Zuvor hatte die Linkspartei in Thüringen die Tolerierung einer CDU-Minderheitsregierung in Aussicht gestellt. In der CDU gibt es einen Beschluss, wonach eine Zusammenarbeit mit Linkspartei und AfD ausgeschlossen ist.

September 02, 2024