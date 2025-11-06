|
Wall Street Finance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Wall Street Finance veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 2,96 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,62 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 358,6 Millionen INR – ein Plus von 35,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wall Street Finance 264,6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
