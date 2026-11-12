Wall Street's Next Blockbuster Stock Split Could Come From This Chip Equipment Giant

ASML Holding (NASDAQ: ASML) has been one of the biggest beneficiaries of the artificial intelligence (AI) boom, thanks to its role in advanced chipmaking. In its third-quarter earnings announcement on Oct. 14, ASML reported record quarterly sales, with management citing continued strength in AI investments and customer equipment demand. With AI fueling another wave of demand for its equipment, the company's rising stock price could position it to conduct Wall Street's next major stock split.



ASML holds one of the most important positions in the AI supply chain. It's the world's only commercial supplier of extreme ultraviolet (EUV) lithography machines, which are necessary to manufacture all of the most advanced semiconductors.

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