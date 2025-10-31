|
Wanxiang Doneed: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Wanxiang Doneed hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 37,6 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 69,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wanxiang Doneed 122,0 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
