:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
05.12.2025 07:00:07
Warner Bros. Discovery and Netflix Said to Be in Exclusive Talks
Netflix would acquire Warner television and film studios as well as HBO Max in a deal that would bulk up the world’s biggest paid streaming service.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
