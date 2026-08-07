Warner Music Group legte Quartalsergebnis vor

Warner Music Group lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Warner Music Group mit einem Umsatz von insgesamt 1,86 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,36 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at