IonQ Aktie

WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089

20.11.2025 09:45:00

Warren Buffett Has a New Favorite Quantum Computing Stock. (Hint: It's Not D-Wave or IonQ.)

Warren Buffett has never been one to jump on the bandwagon of a hot new technology. That isn't about to change with the legendary investor preparing to step down as Berkshire Hathaway's (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) at the end of the year. However, Buffett has a new favorite quantum computing stock. And it's not D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) or IonQ (NYSE: IONQ). Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
