IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|
20.11.2025 09:45:00
Warren Buffett Has a New Favorite Quantum Computing Stock. (Hint: It's Not D-Wave or IonQ.)
Warren Buffett has never been one to jump on the bandwagon of a hot new technology. That isn't about to change with the legendary investor preparing to step down as Berkshire Hathaway's (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) at the end of the year. However, Buffett has a new favorite quantum computing stock. And it's not D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) or IonQ (NYSE: IONQ). Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IonQmehr Nachrichten
|
06.11.25
|IonQ-Aktie gewinnt: Quantencomputing-Spezialist überzeugt mit kräftigem Umsatzwachstum (finanzen.at)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: IonQ öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.08.25
|IonQ-Aktie schwächelt: Quantencomputer-Konzern bleibt tief in der Verlustzone stecken (finanzen.at)
|
06.08.25
|Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: IonQ legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.06.25
|US quantum computing company IonQ to buy Oxford university start-up (Financial Times)