WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
|
08.12.2025 01:30:00
Warren Buffett Has Dumped This ETF He Historically Recommends for Investors. Should Investors Take This as a Warning Sign Going Into 2026?
Few investors and companies have their moves as closely monitored as Warren Buffett and Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B), but I guess that's what happens when you've grown your net worth to nine figures and built a trillion-dollar company along the way.Despite his personal success and seemingly mythical-like figure, Buffett has never shied away from passing on wisdom that the average investor can digest and apply to their own investment journey. Over the decades, one piece of Buffett advice has remained constant: The average investor's best approach to the stock market is simply to invest in an S&P 500 ETF.Despite Buffett's consistent advice, Berkshire did something this year that could prompt investors to question whether that strategy remains. It sold all of its shares in the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) and the SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEMKT: SPY). Given the recent echoes of how expensive the S&P 500 has become, is this Buffett and Berkshire's way of telling us what's potentially to come in the market?
