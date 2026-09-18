Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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18.09.2026 12:21:33
Warren Buffett Steps Down as Berkshire Hathaway Chairman
“Father Time always wins,” the 96-year-old, who turned Berkshire Hathaway into an investing powerhouse, said in a letter to shareholders. “He has, however, been generous with me.”Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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