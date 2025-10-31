Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
|
31.10.2025 08:06:00
Warren Buffett's Berkshire Hathaway Was Just Downgraded to Sell by a Wall Street Analyst -- but He Somehow Missed the Biggest Risk Factor
Though investing on Wall Street offers no certainties, seeing Berkshire Hathaway's (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) billionaire CEO Warren Buffett run laps around the benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) in the return column over long periods has been pretty close to a guarantee.Since the Oracle of Omaha ascended to the CEO role in 1965, he's overseen a cumulative return in Berkshire's Class A shares (BRK.A) of almost 5,840,000%, as of the closing bell on Oct. 28. In comparison, the broad-based S&P 500 has rallied less than 46,000%, including dividends paid, over the same timeline.But all things eventually change. Buffett announced his intention to retire from the CEO role at Berkshire Hathaway's annual shareholder meeting in May, which has fueled questions and uncertainty about the company's future.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. Bmehr Nachrichten
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. Bmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Berkshire Hathaway Inc. A
|617 000,00
|1,23%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|412,65
|-0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.