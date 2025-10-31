Berkshire Hathaway Aktie

Berkshire Hathaway für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
31.10.2025 08:06:00

Warren Buffett's Berkshire Hathaway Was Just Downgraded to Sell by a Wall Street Analyst -- but He Somehow Missed the Biggest Risk Factor

Though investing on Wall Street offers no certainties, seeing Berkshire Hathaway's (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) billionaire CEO Warren Buffett run laps around the benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) in the return column over long periods has been pretty close to a guarantee.Since the Oracle of Omaha ascended to the CEO role in 1965, he's overseen a cumulative return in Berkshire's Class A shares (BRK.A) of almost 5,840,000%, as of the closing bell on Oct. 28. In comparison, the broad-based S&P 500 has rallied less than 46,000%, including dividends paid, over the same timeline.But all things eventually change. Buffett announced his intention to retire from the CEO role at Berkshire Hathaway's annual shareholder meeting in May, which has fueled questions and uncertainty about the company's future.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. Bmehr Nachrichten

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. Bmehr Analysen

15.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
05.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Berkshire Hathaway Inc. A 617 000,00 1,23% Berkshire Hathaway Inc. A
Berkshire Hathaway Inc. B 412,65 -0,07% Berkshire Hathaway Inc. B

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:43 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:49 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
14:44 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen