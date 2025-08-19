Warren Buffetts 2. Quartal 2025: Diese Veränderungen gab es im Depot von Berkshire Hathaway

Im zweiten Quartal 2025 gab es im Portfolio von Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway ein paar Änderungen. Auch die Nummer eins im Depot blieb nicht verschont.

Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC müssen institutionelle Anleger, die ein Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, vierteljährlich das Formular 13F zur Offenlegung ihrer Aktieninvestitionen einreichen. Auch Starinvestor unterliegt mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway dieser Verpflichtung, denn ihr Portfolio war zum Ende des zweiten Quartals 2025 rund 257,52 Milliarden US-Dollar wert.

Im folgenden Ranking sind die 15 größten Aktienpositionen aufgeführt, die sich im zweiten Quartal 2025 in Warren Buffetts Depot befanden. Stand der Daten ist der 30. Juni 2025, veröffentlicht wurden sie am 14. August 2025.

Mehrere Neuzugänge im Buffett-Depot - T-Mobile US vollständig verkauft

Im abgelaufenen Jahresviertel hat der Starinvestor auch einige neue Beteiligungen aufgebaut, die es allerdings alle noch nicht unter die 15 größten Berkshire-Investments geschafft haben. So ist Warren Buffett beispielsweise nun in größerem Stil bei UnitedHealth investiert: Im zweiten Quartal 2025 holte er direkt 5.039.564 Aktien des Gesundheitsdienstleisters ins Depot. Mit einem Gesamtwert von rund 1,57 Milliarden US-Dollar machten diese zum Quartalsende 0,61 Prozent des gesamten Berkshire-Portfolios aus und lagen damit auf Platz 18.

Ebenfalls neu im Portfolio von Buffetts Investmentholding sind 6.614.112 Aktien des Recyclingunternehmens Nucor im Gesamtwert von rund 856,79 Millionen US-Dollar, 7.048.993 Anteilsscheine des Wohnungsbauers Lennar im Gesamtwert von rund 779,69 Millionen US-Dollar, 1.485.350 Papiere der Wohnbau-Gesellschaft D.R. Horton, die zum Stichtag rund 191,49 Millionen US-Dollar wert waren, 1.169.507 Aktien der Werbeagentur Lamar Advertising im Wert von rund 141,93 Millionen US-Dollar, sowie 780.133 Papiere des Sicherheitsspezialisten Allegion, deren Wert sich zum Quartalsende auf rund 112,43 Millionen US-Dollar belief.

Komplett aus dem Depot von Berkshire Hathaway flogen unterdessen die Aktien der Telekom-Tochter T-Mobile US. Der Starinvestor löste die Beteiligungen vollständig auf, indem er sich von allen 3.883.145 zuvor gehaltenen Anteilsscheinen trennte.

Redaktion finanzen.at